Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры президеннтов США и РФ.
Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина состоится 7 декабря.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ не назвал точное время переговоров лидеров двух стран.
"Вечер. Президенты сами определят", – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о времени запланированного разговора и его длительности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.
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В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.
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