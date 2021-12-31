У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от агрессии РФ и назвали условие

У США есть ответ на случай дальнейшего вторжения РФ в Украину.
США рассматривают вариант предоставления Украине новой помощи для защиты своей территории на фоне эскалации РФ, заявил высокопоставленный представитель Администрации президента Джо Байдена.
Он пояснил, что сдерживание РФ предусматривает серьезные расходы и последствия, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину. По его словам, эти расходы включают экономические затраты, корректировку и увеличение позиции сил НАТО в странах-членах Альянса, сообщает Европейская правда.
Другой вариант – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации, говорит американский представитель.
"Президент Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые будут действительно зависеть от действий России в будущий период, пояснил он.
Собеседник пояснил, что США готовы применить эти подходы в зависимости от действий России. При этом отчет о переговорах Байдена с Путиным будет пиредставлен союзникам, в том числе – Украине.
Как отметил чиновник, Байден очень четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать по принципу "ничего о вас без вас": "никаких разговоров о вопросах, наиболее волнующих наших партнеров и союзников, без полных консультаций и участия наших партнеров и союзников". По его словам, Путин сказал, что понимает этот подход.
"Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, где мы можем достичь значительного прогресса, а также области, где договоренности могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры более точно определят контуры каждой из этих категорий", - добавили в Администрации Байдена.
Переговоры Байдена и Путина
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.
Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.
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