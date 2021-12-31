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У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от агрессии РФ и назвали условие

31 декабря 2021, 09:36

У США есть ответ на случай дальнейшего вторжения РФ в Украину.

Байден
Джо Байден / Reuters

США рассматривают вариант предоставления Украине новой помощи для защиты своей территории на фоне эскалации РФ, заявил высокопоставленный представитель Администрации президента Джо Байдена.

Он пояснил, что сдерживание РФ предусматривает серьезные расходы и последствия, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину. По его словам, эти расходы включают экономические затраты, корректировку и увеличение позиции сил НАТО в странах-членах Альянса, сообщает Европейская правда.

Другой вариант – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации, говорит американский представитель.

"Президент Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые будут действительно зависеть от действий России в будущий период, пояснил он.

Собеседник пояснил, что США готовы применить эти подходы в зависимости от действий России. При этом отчет о переговорах Байдена с Путиным будет пиредставлен союзникам, в том числе – Украине.

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Как отметил чиновник, Байден очень четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать по принципу "ничего о вас без вас": "никаких разговоров о вопросах, наиболее волнующих наших партнеров и союзников, без полных консультаций и участия наших партнеров и союзников". По его словам, Путин сказал, что понимает этот подход.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, где мы можем достичь значительного прогресса, а также области, где договоренности могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры более точно определят контуры каждой из этих категорий", - добавили в Администрации Байдена.

Переговоры Байдена и Путина

Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.

Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.

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