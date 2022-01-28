"Это хороший знак": в НАТО не уверены, что Россия вторгнется в Украину

Йенс Столтенберг / Reuters

Страны-участницы НАТО не уверены, что будет вторжение России в Украину. Альянс склоняется к тому, чтобы принимать решения в зависимости от ситуации.

С таким заявлением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет "РБК Украина".

По его словам, на сегодня Россия продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - отметил Столтенберг.

Угроза вторжения РФ в Украину

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что разведка не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.

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