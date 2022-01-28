УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции Альянса

28 января 2022, 15:16
Прослушать новость
Остановить

У НАТО есть определенные обязательства перед Киевом, а позиция блока была бы совсем другой, если бы Украина состояла в Альянсе.

войска РФ
Россия не планирует операции по военному вторжению в Украину - Euraktiv / Reuters

Россия не планирует осуществлять военное вторжение на территорию Украины. Для проведения такой операции россиянам потребовалось бы сконцентрировать у украинских границ большее количество войск. НАТО не имеет права на военное вмешательство в ситуацию возможного полномасштабного вооруженного конфликта Москвы и Киева, поскольку Украина не состоит в Альянсе. Однако у военно-политического блока есть определенные моральные обязательства перед Киевом.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на источник издания в НАТО, в Альянсе признают, что Россия сейчас не планирует военной операции против Украины. У россиян неподалеку от границ с украинским государством не сконцентрировано такое количество войск, которое указывало бы на подобные планы Москвы.

Читайте такжеУгроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (такими, как в Украине), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - отмечают журналисты со ссылкой на источник.

При этом указывается, что у Североатлантического альянса нет возможности по военному вмешательству в потенциальный полномасштабный вооруженный конфликт России и Украины, поскольку Киев не состоит в Альянсе.

Впрочем, ситуация была бы другой, если бы какая-либо из стран военно-политического блока подверглась атаке.

Реклама

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - считает источник.

Также инсайдер журналистов в Альянсе подчеркнул, что Украина, впрочем, является партнером организации с широкими возможностями. Поэтому у НАТО есть некие моральные обязательства перед Киевом, включая санкции в отношении России в случае российской военной интервенции на территорию украинского государства.

Смотрите видео ТСН – США перебросят войска в Восточную Европу, если Россия пойдет на военное вторжение в Украину

Угроза военного вторжения России на территорию Украины

В администрации Байдена со ссылкой на разведку США ранее сообщили, что Россия за несколько недель до возможного военного вторжения на территорию Украины может пойти на провокацию на Донбассе, связанную с нападением на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". По мнению американцев, такие действия могут стать поводом для военной операции против украинского государства.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали данные, согласно которым у границ Украины сосредоточено более 127 тысяч российских военных. В ведомстве не исключают, что россияне могут нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к народу попросил украинцев не поддаваться паническим настроениям и заявил, что ситуация остается стабильной. Риск обострения войны с Россией не усилился, однако ажиотажа стало больше. Впрочем, страна должна быть готовой к обороне.

В комитете Верховной Рады по вопросам безопасности заявили, что Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов в случае усиления военного конфликта с Россией. Это люди с боевым опытом, которые могут быстро выполнять поставленные государством задачи.

Главред рекомендует:

viber
новости России НАТО СМИ российские войска новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции Альянса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуПриметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в беду Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуПриметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в беду Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияУдача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерология Вернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухиВернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухи
15:37

Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условия

15:33

Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

15:32

Телефонный разговор Макрона и Путина: главные заявления президентов Франции и России

15:16

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции АльянсаВидео

15:11

Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условияВидео

Реклама
14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

Реклама
12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

11:58

Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12Видео

11:44

"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с ПутинымВидео

11:37

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

11:35

В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус

11:27

Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

11:18

Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцевВидео

11:09

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

11:05

Роман Сасанчин крестил новорожденную дочь - первые кадры таинстваВидео

11:00

"Настал момент отстоять суверенитет": британский миллиардер вступился за Украину из-за агрессии РФ

10:55

Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"Видео

10:46

Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотВидео

10:30

Взлет цен на сахар: украинцы узнали, сколько придется платитьВидео

10:25

Мясо подорожает на 50%: эксперт дал пессимистический прогноз на 2022 год

10:25

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

10:15

CNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опроверглиВидео

Реклама
09:53

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

09:46

Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные ценыВидео

09:40

"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

09:38

Украину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще естьмнение

09:34

Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаВидео

09:23

Украинцев предупредили об опасной погоде 28 января: объявлено штормовое предупреждение

08:35

Обзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в ДнепреВидео

08:21

Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

08:01

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

07:54

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять