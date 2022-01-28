Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции Альянса

Россия не планирует операции по военному вторжению в Украину - Euraktiv / Reuters

Россия не планирует осуществлять военное вторжение на территорию Украины. Для проведения такой операции россиянам потребовалось бы сконцентрировать у украинских границ большее количество войск. НАТО не имеет права на военное вмешательство в ситуацию возможного полномасштабного вооруженного конфликта Москвы и Киева, поскольку Украина не состоит в Альянсе. Однако у военно-политического блока есть определенные моральные обязательства перед Киевом.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на источник издания в НАТО, в Альянсе признают, что Россия сейчас не планирует военной операции против Украины. У россиян неподалеку от границ с украинским государством не сконцентрировано такое количество войск, которое указывало бы на подобные планы Москвы.

Читайте такжеУгроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (такими, как в Украине), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - отмечают журналисты со ссылкой на источник.

При этом указывается, что у Североатлантического альянса нет возможности по военному вмешательству в потенциальный полномасштабный вооруженный конфликт России и Украины, поскольку Киев не состоит в Альянсе.

Впрочем, ситуация была бы другой, если бы какая-либо из стран военно-политического блока подверглась атаке.

Реклама

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - считает источник.

Также инсайдер журналистов в Альянсе подчеркнул, что Украина, впрочем, является партнером организации с широкими возможностями. Поэтому у НАТО есть некие моральные обязательства перед Киевом, включая санкции в отношении России в случае российской военной интервенции на территорию украинского государства.

Смотрите видео ТСН – США перебросят войска в Восточную Европу, если Россия пойдет на военное вторжение в Украину

Угроза военного вторжения России на территорию Украины

В администрации Байдена со ссылкой на разведку США ранее сообщили, что Россия за несколько недель до возможного военного вторжения на территорию Украины может пойти на провокацию на Донбассе, связанную с нападением на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". По мнению американцев, такие действия могут стать поводом для военной операции против украинского государства.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали данные, согласно которым у границ Украины сосредоточено более 127 тысяч российских военных. В ведомстве не исключают, что россияне могут нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к народу попросил украинцев не поддаваться паническим настроениям и заявил, что ситуация остается стабильной. Риск обострения войны с Россией не усилился, однако ажиотажа стало больше. Впрочем, страна должна быть готовой к обороне.

В комитете Верховной Рады по вопросам безопасности заявили, что Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов в случае усиления военного конфликта с Россией. Это люди с боевым опытом, которые могут быстро выполнять поставленные государством задачи.

Главред рекомендует: