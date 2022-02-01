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Владимир Зеленский выступил на заседании Рады: главное из обращения президента

1 февраля 2022, 10:27

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Во время своего обращения президент поблагодарил всех, кто вакцинировался, заявил, что каждую новую волну Украина проходит легче, страна обеспечена кислородом и койко-местами для ковидных больных.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто не подаётся панике. Президент отметил, что экономика страны стабилизируется, гривна чувствует себя лучше, постепенно возвращаемся к запланированному курсу.

Зеленский подчеркнул, что в Украине достаточно запасов газа и угля для прохождения отопительного сезона. Впервые за все время Независимости работают все блоки АЭС.

Во время своего выступления в Верховной Раде президент также подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. Документ предусматривает:

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  • увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;
  • численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;
  • срок службы контрактников будет увеличен;
  • будут созданы еще 20 бригад.

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Автор: Сергей Кущ
viber
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