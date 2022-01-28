"У нас что, в Киеве ездят танки по улицам?" Зеленский резко ответил иностранным СМИ на панику

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет большой вероятности эскалации российско-украинского конфликта. Информация с Запада бьет по украинской экономике.

"Сейчас я не считаю более напряженной, чем в пик учений. Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника", - заявил он.

Новость дополняется