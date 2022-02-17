В РФ обещают полностью убрать войска от украинских границ: названы сроки

В РФ обещают полностью убрать войска от украинских границ / Reuters

Российские войска якобы могут полностью отвести от украинских границ в течение 3-4 недель.

С таким заявлением выступил посол России в Ирландии Юрий Филатов в эфире телеканала RTE, пишет Reuters.

"Я могу сказать, что, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется в свое нормальное стандартное положение", - утверждает российский дипломат.

Также Филатов добавил, что Россия проводит плановые учения с белорусскими военными, которые закончатся к 20 февраля. По его словам, эти силы уведут и "все смогут убедиться в этом на следующей неделе".

Россия отводит свои войска от границ Украины?

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

А вот представители официального Вашингтона говорят о том, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск от границ Украины, Кремль увеличил количество своего армейского контингента в приграничной зоне на 7 тысяч человек.

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