РФ провалила вторжение: в Bellingcat рассказали о панике в Кремле и варианте для Путина

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В РФ нет плана Б после провала вторжения в Украину, а среди элит начинается паника, рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Как подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Навальный Live, Россия провалила "план А", который предусматривал военные действия максимум на 10 дней, а нового плана нет.

Об этом свидетельствуют отсутствие второго эшелона войск, которые смогли бы восполнить потери и продлить войну теми же темпами, а также отсутствие поставки еды, воды и топлива для тех военных, которые сейчас находятся на территории Украины.

По его словам, солдат РФ могут отступить, но им мешают так называемые заградительные подразделения кадыровцев, которым приказали стрелять в дезертиров, а с другой – украинские войска, которые готовы к атаке в тылу.

"Быстрого выхода не будет, поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что "план А" провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию", – говорит журналист.

Источники в Кремле подтвердили Грозеву арест руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседина, отвечавшего за внешнюю разведку – в частности в Украине. В ФСБ также начались репрессии.

"Я не вижу ситуацию в Кремле, которая свидетельствует о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос - какой", - считает Грозев.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.