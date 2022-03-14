Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашении

Арестович / Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в маю 2022 года Украина и Россия смогут достигнуть мирного соглашения, после того, как ВСУ уничтожат максимально возможное число оккупантов.

"В течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления", - заявил Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

По его мнению, чтобы переломить ситуацию, Россия может попытаться наскрести наемников в Сирии или бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года", - считает Арестович.

Однако после все поймут, что Путин проиграл, а Россию ждет социально-политический кризис, добавил он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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