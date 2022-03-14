УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашении

14 марта 2022, 23:08

По словам Арестовича, в течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск.

Арестович
Арестович / Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в маю 2022 года Украина и Россия смогут достигнуть мирного соглашения, после того, как ВСУ уничтожат максимально возможное число оккупантов.

"В течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления", - заявил Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

По его мнению, чтобы переломить ситуацию, Россия может попытаться наскрести наемников в Сирии или бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года", - считает Арестович.

Однако после все поймут, что Путин проиграл, а Россию ждет социально-политический кризис, добавил он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович
Реклама
Популярное
Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняТеплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВ России требуют отстранить Путина из президентского кресла Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаДворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия Из Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналистИз Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналист

Последние новости

23:24

"Страну ждет рост преступности, всплеск алкоголизма и наркомании": что будет с Россией до конца года

23:23

Зеленский просит Раду продлить военное положение

23:08

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииВидео

23:08

Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

23:00

"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает ЕвропеВидео

Реклама
22:43

"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войнеВидео

22:29

"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

22:24

Почему Россия может перейти к позиционной войнемнение

22:18

ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врагаФотоВидео

22:16

Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойВидео

21:38

"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого каналаВидео

21:36

Россия открыто анонсировала новые удары по УкраинеВидео

21:16

США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от плановВидео

21:08

Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантомВидео

20:50

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в УкраинеВидео

20:28

Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:28

Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантамиВидео

20:28

Когда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

Реклама
19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы расстреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

19:41

"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

19:37

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФВидео

19:19

В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

19:14

От чего зависит победа Украинымнение

19:09

Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox NewsВидео

19:07

"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

18:58

В Беларуси враг перебрасывает новые силы: к границе Украины стянули армию РБВидео

18:55

Мининфраструктуры призвало усилить санкции против россии в сфере судоходства

18:48

Пленные срочники РФ назвали Путина лжецомВидео

18:22

Переговоры с РФ: у Зеленского рассказали, когда ждать результатаВидео

18:17

"Выживший из ума дед": Дмитрий Комаров жестко наехал на Путина и рассказал о будущем россиянВидео

18:06

Слабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о ПутинеВидео

17:56

На Львовщине заработал американский полевой госпиталь, на очереди – израильский

17:55

Гороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФ

17:35

"Подарок" на юбилей: в дом Кондратюка влетел вражеский снарядВидео

17:24

Как черствый хлеб сделать мягким и свежим: 4 самых простых способаВидео

17:17

Путин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУВидео

17:17

Не только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная войнамнение

Реклама
16:47

Западное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерВидео

16:40

Певец Дзидзьо сообщил о трагедии из-за атаки войск Путина на Яворовский полигонВидео

16:31

Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

16:10

Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

16:09

Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭСВидео

16:08

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:02

Русская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженныхмнение

16:00

Легендарный "Ювентус" эвакуировал украинских детей

15:41

"РФ на пределе своих возможностей": британский генерал заявил, что дела у путинских сил идут плохоВидео

15:31

Полнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять