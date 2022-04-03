УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Газовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому

3 апреля 2022, 15:07

Страны Европы будут покупать у России газ согласно правилам, прописанным в контрактах, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Европа будет покупать газ в России за евро - Песков / УНИАН

Европейские государства по-прежнему будут платить за покупку газа в России в евро, как предусмотрено подписанными контрактами. Однако конечные поступления продавцу топлива Газпрому будут поступать в рублях. Планируется покупка рублей за евро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что страны Европы как платили, так и будут платить за купленный у России газ в евро. Такая форма оплаты предусмотрена договорами.

Читайте такжеЕсли Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИПо его словам, рубли будет получать уже Газпром, как продавец газа. Полученные евро российские власти собираются менять на рубли.

"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - сказал Дмитрий Песков, подчеркнув, что такая схема является "прототипом системы" расчетов за газ в рублях.

Шантаж Запада со стороны России по оплате газовых поставок

Российский президент Владимир Путин 23 марта говорил, что Россия собралась получать оплату за газ от Европы в рублях. По словам Путина, в Москве решили поступить таким образом по причине, дескать, нецелесообразности оплаты за топливо в иностранной валюте в условиях санкции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек позже сказал, что Большая семерка приняла решение об отказе платить РФ за газ в рублях. Требование Москвы на Западе назвали нарушением контрактных обязательств.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому Россия может перекрыть поставки газа в страны Европы, если Запад откажется от расчета в рублях.

31 марта Путин подписал указ о переводе операций по оплате за газ с "недружественными странами" в национальную валюту – рубль. Однако Германия и Франция резко отвергли ультиматум Путина.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от ранее озвученных заявлений. Европейские страны и компании продолжат покупать газ за евро.

Главред рекомендует:

viber
новости России газ Европа Кремль Дмитрий Песков
Реклама
Популярное
Российская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землейРоссийская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землей В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую датуВ апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий КасьяновВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из УкраиныЖена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из ШвейцарииПутин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии

Последние новости

15:18

"Бучанская резня": в Европе шокированы зверствами российских войск под Киевом

15:07

Газовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому

14:59

"Расстреливали женщин, а затем ездили по ним на танках": мэр Ирпеня рассказал о новых зверствах оккупантовВидео

14:52

Под Черниговом "самоликвидировались" российский майор с подчиненными

14:18

Операция Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врагамнение

Реклама
14:16

Вооруженные силы Украины сбили бомбардировщик Су-34 в Харьковской областиВидео

14:14

Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать

13:45

Агрессоры на Киевщине пытались сжечь мертвые тела изнасилованных женщин - Арестович

13:42

В Луганской области четверо городских голов предали Украину

13:24

Армия Украины взяла под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью

13:17

Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация

13:07

Российские палачи в Украине: традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах Россиимнение

13:02

Генерал раскрыл дальнейшие планы Кремля и объяснил, почему под Киевом не настоящий отвод войск

12:57

"Это наиболее горячие точки": Вениславский назвал города-цели оккупантов

12:57

Генерал США рассказал, какое оружие от Запада крайне необходимо Украине

12:28

Четыре машины руководства центра спецопераций ФСБ России сгорели под МосквойВидео

12:27

Касьянов рассказал, когда покинувшим Киев можно будет возвращаться домой

12:15

"У Путина серьёзные неприятности": Невзоров рассказал, как оккупанты облажались на Киевщине

12:04

"За Чернобаевку": Арестович сообщил, что ему присвоено звание подполковника

11:27

Почему Россия в случае проигрыша может окопаться в Украинемнение

Реклама
11:22

В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату

11:21

Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"

10:58

Улицы усеяны телами: Могилевская показала Бучу после освобождения от оккупантов

10:55

"Укрепило бы сдерживание России": Польша объявила о готовности разместить у себя ядерное оружие США

10:45

Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбы

10:27

"В телепортацию не верится": террорист Гиркин разоблачил ложь Кадырова о штурме Азовстали

09:54

В Кремле не готовы к встрече Путина и Зеленского, но заявили о согласовании ряда пунктов

09:38

Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы – The Times

09:14

Как Россия сделала себе в Украине медвежью услугумнение

09:00

"Каждый день молила Бога дожить до утра": жительница Мариуполя рассказала о 2 неделях в блокадном городеФото

08:50

"Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом": Польша разнесла ЕС за слабые санкции против РФ

08:48

В боях за Украину погиб известный поэт и ученый из Львова

08:30

Военные РФ массово отказываются воевать против Украины - Генштаб

08:10

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

07:54

Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

07:42

ПВО Украины стала ударом для России: Москва не получила воздух, ее самолеты уязвимы – Британия

07:11

Враг атаковал Одессу с воздуха, над городом - клубы дыма

06:49

Завершение войны и 10 лет на возвращение Крыма: Зеленский назвал план на переговоры с Россией

06:44

Китай заявил ЕС, что будет добиваться мира в Украине по-своему - Reuters

Реклама
06:27

Почему Украине и Европе нельзя допустить в России новой перестройкимнение

05:53

"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"

05:18

В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

04:56

Оккупанты обстреляли Кривой Рог Смерчами и кассетными боеприпасами - Вилкул

04:28

"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": новая шутливая песня про способы убийства Путина "взорвала" СетьВидео

03:52

Рашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в МариуполеВидео

03:45

Плюс один враг: Оля Цибульская накинулась на Ани Лорак за преступное молчание о войне в УкраинеВидео

03:26

Путин хочет отпраздновать победу: в разведке США назвали новую цель РФ в УкраинеВидео

02:59

Макс Барских будет защищать Украину с оружием в рукахВидео

02:50

Русские крали даже женские трусы: как с Киевщины драпали оккупанты РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять