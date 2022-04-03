Газовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому

Европа будет покупать газ в России за евро - Песков / УНИАН

Европейские государства по-прежнему будут платить за покупку газа в России в евро, как предусмотрено подписанными контрактами. Однако конечные поступления продавцу топлива Газпрому будут поступать в рублях. Планируется покупка рублей за евро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что страны Европы как платили, так и будут платить за купленный у России газ в евро. Такая форма оплаты предусмотрена договорами.

Читайте такжеЕсли Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИПо его словам, рубли будет получать уже Газпром, как продавец газа. Полученные евро российские власти собираются менять на рубли.

"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - сказал Дмитрий Песков, подчеркнув, что такая схема является "прототипом системы" расчетов за газ в рублях.

Шантаж Запада со стороны России по оплате газовых поставок

Российский президент Владимир Путин 23 марта говорил, что Россия собралась получать оплату за газ от Европы в рублях. По словам Путина, в Москве решили поступить таким образом по причине, дескать, нецелесообразности оплаты за топливо в иностранной валюте в условиях санкции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек позже сказал, что Большая семерка приняла решение об отказе платить РФ за газ в рублях. Требование Москвы на Западе назвали нарушением контрактных обязательств.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому Россия может перекрыть поставки газа в страны Европы, если Запад откажется от расчета в рублях.

31 марта Путин подписал указ о переводе операций по оплате за газ с "недружественными странами" в национальную валюту – рубль. Однако Германия и Франция резко отвергли ультиматум Путина.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от ранее озвученных заявлений. Европейские страны и компании продолжат покупать газ за евро.

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