Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для Европы

Если бы Путина интересовали экономические аргументы, он никогда бы не пошел на эту безумную войну, считает Олаф Шольц.
Германия не может отказаться от газа из России, так как подобный шаг может серьезно навредить экономике страны и не поспособствует завершению войны в Украине. Берлин опасается экономического кризиса и потери миллионов рабочих мест. Немецкое государство допустило серьезную ошибку, поскольку заранее не продумало вопрос быстрой смены поставщиков газа, нефти и угля. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.
В интервью Spiegel он рассказал о том, что запрет на покупку газа в России, по его мнению, не привел бы к окончанию войны против Украины.
Читайте такжеГазовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну", - считает Шольц.
По словам канцлера ФРГ, ситуация заключается не в бизнесе, а в попытке избежать драматического экономического кризиса, потерь миллионов рабочих мест и производств. Последствия могут быть для всей Европы.
"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем допустить этого. И в-третьих, кто-то действительно думает о глобальных последствиях?" – говорит Шольц.
Также он добавил, что Берлин допустил ошибку, когда не продумал вопрос перехода на сотрудничество с другими поставщиками энергетических ресурсов.
"В случае необходимости Германия должна финансировать терминалы сжиженного газа и инфраструктуру для нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, даже если они не были экономически выгодными. Это настоящая ошибка, которая беспокоит меня в течение длительного времени", - подчеркнул Олаф Шольц.
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Отказ Европы от газа из России
Напомним, 27 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, в Берлине приняли решение сменить энергетический курс и отказаться от газа из России. Немцы теперь учитывают вопрос государственной безопасности в ситуации с покупкой топлива у Москвы. Берлин собирается построить два терминала сжиженного газа и создаст запасы угля и газа.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Германия, Австрия и Венгрия не готовы к моментальному разрыву газовых отношений с Россией. В то же время Польша настаивает на резком снижении объема торговли с Москвой.
В апреле канцлер ФРГ Шольц говорил, что Берлин готов работать над отказом от газа из России. Для этого немцы собираются построить газовые терминалы в северных портах. Однако для этого потребуется время.
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