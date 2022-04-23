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Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для Европы

23 апреля 2022, 10:46

Если бы Путина интересовали экономические аргументы, он никогда бы не пошел на эту безумную войну, считает Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Германия допустила большую ошибку, когда не решила вопрос с альтернативными вариантами поставок энергоносителей - Шольц / Reuters

Германия не может отказаться от газа из России, так как подобный шаг может серьезно навредить экономике страны и не поспособствует завершению войны в Украине. Берлин опасается экономического кризиса и потери миллионов рабочих мест. Немецкое государство допустило серьезную ошибку, поскольку заранее не продумало вопрос быстрой смены поставщиков газа, нефти и угля. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

В интервью Spiegel он рассказал о том, что запрет на покупку газа в России, по его мнению, не привел бы к окончанию войны против Украины.

Читайте такжеГазовый шантаж Путина провалился: Европа будет покупать газ за евро, а рубли достанутся Газпрому"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну", - считает Шольц.

По словам канцлера ФРГ, ситуация заключается не в бизнесе, а в попытке избежать драматического экономического кризиса, потерь миллионов рабочих мест и производств. Последствия могут быть для всей Европы.

"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем допустить этого. И в-третьих, кто-то действительно думает о глобальных последствиях?" – говорит Шольц.

Также он добавил, что Берлин допустил ошибку, когда не продумал вопрос перехода на сотрудничество с другими поставщиками энергетических ресурсов.

"В случае необходимости Германия должна финансировать терминалы сжиженного газа и инфраструктуру для нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, даже если они не были экономически выгодными. Это настоящая ошибка, которая беспокоит меня в течение длительного времени", - подчеркнул Олаф Шольц.

Смотрите видео ТСН – в Германии заявили о возможном отказе от российских энергоносителей

Отказ Европы от газа из России

Напомним, 27 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, в Берлине приняли решение сменить энергетический курс и отказаться от газа из России. Немцы теперь учитывают вопрос государственной безопасности в ситуации с покупкой топлива у Москвы. Берлин собирается построить два терминала сжиженного газа и создаст запасы угля и газа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Германия, Австрия и Венгрия не готовы к моментальному разрыву газовых отношений с Россией. В то же время Польша настаивает на резком снижении объема торговли с Москвой.

В апреле канцлер ФРГ Шольц говорил, что Берлин готов работать над отказом от газа из России. Для этого немцы собираются построить газовые терминалы в северных портах. Однако для этого потребуется время.

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