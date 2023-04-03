Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору Путину

Украинцы должны были пройти через страдания, пытки и жестокое обращение со стороны военных страны-агрессора России.

Зеленский озвучил яркое пожелание Путину / president.gov.ua

В годовщину освобождения села Ягодное Черниговской области президент Украины Владимир Зеленский посетил школу, где российские оккупанты почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

Как пишет "Укринформ", украинский гарант отметил, что люди должны были пройти через страдания, пытки и жестокое обращение со стороны военных страны-агрессора России.

Среди жителей в подвале было 50 детей и несколько младенцев, самой маленькой – полтора месяца. Из-за нечеловеческих условий 11 человек умерли, не выдержав удушья, еще 10-х жителей расстреляли захватчики.

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Президент выразил желание, чтобы российский диктатор Владимир Путин также прошел этот самый путь.

"Могу добавить только одно: все это (пытки, бесчеловечное отношение - ред.) могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", - сказал Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность жителям села за их отвагу и за то, что они смогли дождаться наших воинов и рассказать миру о трагедии, которую вызвало государство-террорист РФ.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Кроме того, украинский гарант подчеркнул, что следующая неделя будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе". По его словам, власти Украины уже готовятся к запланированным событиям и решениям.

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