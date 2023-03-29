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Украина победит "великого врага" благодаря серии маленьких побед – Зеленский

29 марта 2023, 09:37
У врага большая страна, но его армия с "маленькими сердцами", подчеркнул президент.
Владимир Зеленский, война
Владимир Зеленский назвал "рецепт" победы в войне / Фото ОП, 10 ОГШБр Эдельвейс

Президент Владимир Зеленский уверен в победе Украины в войне с агрессором - РФ. При этом он озвучил прогноз по поводу того, чем закончится война.

Глава государства во время интервью Associated Press выразил уверенность, что его нация победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, великого врага, великой армии", но армии, по его словам, с "маленькими сердцами".

Зеленский также признал, что война Украину "изменила", что, в конце концов, она сделала ее общество сильнее.

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"Это могло пойти одним путем, разделить страну, или другим путем – объединить нас. Я очень благодарен. Я благодарен всем – каждому отдельному партнеру, нашим людям, слава Богу, всем – что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент. Поиск этого пути спас нашу нацию, а мы спасли нашу землю. Мы вместе", — резюмировал глава государства.

Прогнозы по окончанию войны

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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