Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоров

Руслана Заклинская
7 октября 2025, 09:25
Путин готов к новым встречам с Трампом, но нет предметов для настоящего компромисса, считает Борис Бондарев.
Переговоры Трампа с Путиным не приносят результата
Переговоры Трампа с Путиным не приносят результата / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Бондарева:

  • Трамп стремится остановить войну, Путин заинтересован в ее продолжении
  • Реальных компромиссов между лидерами пока нет
  • Путин воспринимает любые уступки как слабость

Позиции Кремля и США относительно переговоров остаются непримиримыми. Трамп стремится остановить войну и поддерживает Украину, а Путин заинтересован в ее продолжении и рассматривает любые уступки как слабость. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев.

По его словам, ключевой вопрос заключается не столько в готовности Путина к диалогу, сколько в том, готов ли Трамп идти на условия российского лидера. Несмотря на то, что в течение последних полугода Трамп делал различные реверансы в адрес Путина реальных компромиссов не было.

"Да, он принимал его у себя, давал различные отсрочки - можно сказать, шел навстречу. Но теперь он не поставляет оружие бесплатно, а продает его - в том числе через Европу. Бизнес превыше всего. Но продает же? Продает. При этом он заявляет, что Украина должна отвоевать все свои территории. Это отнюдь не уступка Путину, а, наоборот, достаточно жесткая риторика, которая меняет тональность в корне", - отметил Бондарев.

Дипломат подчеркнул, что проблема заключается в том, насколько такие слова будут подкреплены действиями, или же останутся "пустыми обещаниями", за которыми могут последовать новые отсрочки для российского лидера без конкретных шагов.

Бондарев отметил, что Путин и Трамп уже по меньшей мере шесть раз общались по телефону, а также проводили короткий саммит без совместного обеда. Вероятно, Путин стремился заполнить разговор историческими аллюзиями - от печенегов и половцев до Богдана Хмельницкого и Тевтонского ордена. Для Трампа такой "исторический экскурс" стал утомительным, и он, вероятно, понял, что выдержать его снова больше не сможет.

"Суть в том, что Трамп хочет остановить войну, а Путин - нет. Путин хочет, чтобы война закончилась только тогда, когда он сам решит. Его аппетиты растут, и любую попытку торговаться он воспринимает как слабость и страх ему противостоять. И, следовательно, нужно давить дальше и добиваться большего. Психология достаточно простая", - заявил эксперт.

Бондарев добавил, что Путин, безусловно, не против еще раз встретиться или поговорить с Трампом, но фактически это ничего не меняет. По его словам, это начинает раздражать американского лидера, который привык решать военные конфликты. Соответственно, пока между сторонами нет существенных предметов для переговоров, которые могли бы удовлетворить обе стороны.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду об угрозах Путина Европе:

Почему не начинаются переговоры - мнение эксперта

Политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко заявил, что Россия и Украина стремятся обеспечить себе лучшие переговорные позиции.

"Единственное, что сейчас сдерживает и Украину, и Российскую Федерацию в этом состоянии, - война на истощение, которая не выгодна ни одной из сторон. Очевидно, наступит момент, когда ресурсная база уже физически не позволит продолжать активную фазу боевых действий", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, тогда действительно придется переходить к переговорам, но этот момент еще в будущем.

Как сообщал Главред, ранее в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Спикер Путина сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Специальный представитель США Кит Келлог заявил, что подход президента Дональда Трампа к переговорам с Украиной и Россией сбалансирован и личностно ориентирован. Трамп стремится выступать посредником, учитывать обе стороны конфликта и приводить их за стол переговоров.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ключевым препятствием к миру остается статус Донбасса. Украина не сдаст его без боя, а Россия стремится контролировать территории и идти дальше. В то же время, по его словам, уже разработано несколько вариантов урегулирования, которые теоретически могут сблизить позиции сторон.

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

