Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Юрий Берендий
25 сентября 2025, 21:20
Европейские дипломаты на встрече в Москве предупредили Кремль, что НАТО готово сбивать самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство, отмечает СМИ.
Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Представители НАТО провели неанонсированные переговоры с россиянами в Москве
  • Страны готовы сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово жестко реагировать на новые нарушения воздушного пространства, в частности сбивать российские самолеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

"На напряженной встрече в Москве британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность относительно вторжения трех истребителей МиГ-31 над Эстонией на прошлой неделе", - приводит Bloomberg слова чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

По итогам переговоров пришли к выводу, что такие инциденты были сознательной тактикой, на которую давали приказ российские командиры.

В Москве же отрицали факт нарушений, настаивая, что их самолеты не пересекали воздушное пространство Эстонии и не проверяли реакцию НАТО. Относительно инцидента с беспилотниками над Польшей российская сторона объяснила его ошибкой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что полеты российской авиации осуществляются в соответствии с международными правилами.

"Отчет о встрече в Москве показывает, что Путину было высказано более решительное предупреждение о вторжении самолетов и беспилотников в воздушное пространство Восточной Европы, и дает представление о рискованной политике обеих сторон", - говорится в материале.

Во время переговоров российский дипломат объяснил европейским коллегам, что вторжение стали ответом на украинские удары по Крыму. В Кремле также отметили, что такие действия были бы невозможны без помощи НАТО, поэтому Россия рассматривает ситуацию как уже существующую конфронтацию с участием европейских государств.

По словам чиновников, российская делегация тщательно фиксировала все детали разговора, что дало европейской стороне основания предположить - дипломатам поручили подготовить подробный отчет для руководства о позиции НАТО.

В правительстве Германии подтвердили факт встречи и отметили, что послы требовали от Москвы прекращения вторжений. Канцлер Фридрих Мерц добавил, что координирует шаги с Парижем, Лондоном и Варшавой и поддерживает все необходимые меры.

Для чего Россия провоцирует НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия продолжает нарушать воздушное пространство государств-членов НАТО. Так, дроны залетали в Польшу и Румынию, а самолеты МиГ-31 и вертолет Ми-8 - в Эстонию. Эксперты считают, что это не случайность, а спланированные действия. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в комментарии для 24 Канала отметил, что за этими инцидентами стоит разведывательная деятельность Кремля. По его мнению, таким образом Россия пытается выяснить обстановку и проверить реакцию систем противовоздушной обороны.

Лакийчук отметил, что все подобные случаи в Польше, Эстонии и Румынии следует рассматривать именно как разведку. Когда же российские дроны проникли на территорию Польши, вся система военного управления "светилась, как новогодняя елка".

"Немцы хвастались, что не планировали применять наше ЗРК Patriot для отражения пенопластовых "Гераней", но радиолокация их комплексов работала. Украинские ПВОшники схватились за голову, когда бы это услышали", - отметил Лакийчук.

Российские провокации против НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес НАТО. Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что если самолеты Альянса собьют российский военный борт, Кремль расценит это как начало войны.

В США объяснили, что самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не проявляют агрессии. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты в случае вторжения в их воздушное пространство, и подтвердил журналистам, что поддерживает такую позицию.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

