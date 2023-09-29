США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону: Конгресс принял решение

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине 300 млн долларов для Украины ‒ на нужды обороны. Об этом говорилось в сопровождении к трансляции заседания.
"Палата принимает три из четырех законопроектов о расходах в соответствии с партийными голосованиями. Они также принимают законопроект о помощи Украине при поддержке обеих партий 311 против 117", ‒ сообщалось в тексте.
Как отмечает американское издание Politico, такая мера (выделение помощи Украине - Главред) является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе.
Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму на сумму 826 млрд долларов США.
Однако, несмотря на то, что оба проекта были одобрены, представители Демократической партии опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.
"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил и "демократ" Адам Смит.
Ракеты ATACMS для Украины
Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.
19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".
США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.
В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.
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