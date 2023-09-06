Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, сообщает CNN.
По словам главы американского Государственного департамента, США выделят на помощь Украине 1 млрд долларов.
"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал он.
Позднее из информационного бюллетеня Госдепартамента, пакет помощи Украине включает передачу оружия тех же моделей, которые США предоставили со складов Пентагона ВСУ ранее ‒ включая компоненты систем ПВО, управляемые ракетные системы залпового огня для HIMARS, боеприпасы, боеприпасы и системы связи.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.
Позднее тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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