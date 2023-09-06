УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 22:41 обновлено 6 сентября, 22:41
12
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют ВСУ пакет на 1 млрд долларов США во время визита в Украину.
Пентагон, Блинкен
Из суммы в 1 млн 665 млн долларов США пойдет на нужды гражданской безопасности, сказал Энтони Блинкен / коллаж Главред, фото УНИАН

Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, сообщает CNN.

По словам главы американского Государственного департамента, США выделят на помощь Украине 1 млрд долларов.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал он.

видео дня

Позднее из информационного бюллетеня Госдепартамента, пакет помощи Украине включает передачу оружия тех же моделей, которые США предоставили со складов Пентагона ВСУ ранее ‒ включая компоненты систем ПВО, управляемые ракетные системы залпового огня для HIMARS, боеприпасы, боеприпасы и системы связи.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Позднее тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Пентагон Энтони Блинкен Госдепартамент США
Реклама

Главное за день

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:41 Мир
Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:48 Украина
Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

21:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

Реклама
20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

Реклама
17:56

Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

17:20

Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФВидео

17:18

Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

17:15

"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

16:50

Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

16:44

"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

16:38

Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

16:26

Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMSВидео

16:14

Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

15:37

РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке: все подробности кровавого удараФотоВидео

15:36

"Россия от этого не откажется": в ГУР предупредили, чего ждать от обстрелов РФ осенью

15:33

Пережил плен и пытки "ДНР": умер известный религиовед Игорь Козловский

15:25

Уткин - точно погиб, Пригожин - под вопросом: в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера"

15:01

Много ли украинцев рискуют лишиться пенсии: чиновники пояснили, кто под угрозой

14:56

Чем стирать безопасно: порошок для стирки - главный враг стиральной машины

14:53

Как убрать запах в стиральной машине: 2 крутых лайфхака

14:53

Что такое трипофобия простыми словами и как можно заболеть

14:50

Виталий Козловский похвастался приготовлением аппетитного обеда на фронте

14:43

Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

14:39

Камалия рассказала, какой подарок они с мужем-миллионером сделали своим дочкам на 10 лет

Реклама
14:34

Врезался пьяный водитель: на Кировоградщине в жутком ДТП погиб военный с дочерью

14:26

Блогерша, которая назвала ВСУ "мясом", надела парик и оправдалась за свои слова

14:09

Ориентировалась на Россию: Рамина сделала неожиданное признание

13:34

Рада дала "зеленый свет" назначению Умерова министром обороны

13:21

Стриж ВСУ ударил по "Тушкам" РФ: оккупанты признали атаки на военные аэродромы

13:16

10 мин в день для фигуры мечты: фитнес-тренер показала самые лучшие упражнения для похуденияВидео

13:11

Нужно ли избавляться от сороконожек: что может принести насекомое в дом

13:05

"Год. Харьковщина": проект Комарова откроет новые детали деоккупации ХарьковщиныВидео

12:38

Лиза и Гарри не от Галкина: отцом детей Пугачевой оказался ее фаворит - росСМИ

12:35

Будет только хуже: что нельзя делать при похмелье

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять