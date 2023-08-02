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Власти США готовят еще один пакет военной помощи для Украины – Politico

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 08:26 обновлено 2 августа, 08:28
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США уже в скором времени могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели.
Пентагон, американская армия
На данный момент достоверно неизвестно, какое именно оружие от США войдет в новый пакет / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Власти Соединенных Штатов Америки уже в самом скором времени могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели. Об этом сообщает западный портал Politico со ссылкой на собственный осведомленный источник.

"Министерство обороны (оно же Пентагон) ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели", – говорится в сообщении.

На данный момент достоверно неизвестно, какое именно оружие от США для ВСУ может войти в этот новый пакет.

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Предыдущий пакет военной помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена на 400 млн долларов США включал в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и прочие боеприпасы, а также бронетехнику и оружие против танков.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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