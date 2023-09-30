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"Это может вызвать проблемы": в Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи

Алина Дембицкая
30 сентября 2023, 19:45 обновлено 30 сентября, 19:45
Спикер Палаты представителей США подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, вероятнее всего, приведет к шатдауну.
США, ВСУ
В Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что средства для Украины должны быть изъяты из законопроекта о временных расходах, чтобы федеральное правительство могло предотвратить прекращение работы (шатдаун). Об этом он сказал в интервью CNN.

Как отметил Маккарти, если бы в Конгрессе был "чистый" законопроект без Украины, то его, вероятно, смогли бы принять.

"Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", - сказал он.

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Спикер Палаты представителей США подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, вероятнее всего, приведет к шатдауну.

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", - добавил Маккарти, снова призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы сохранить работу правительства.

Однако он выразил мнение, что в случае, если Сенат продолжит включать вопрос Украины в свою постоянную резолюцию, то это не приведет к конкретным результатам.

Что такое шатдаун?

Шатдаун – это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз – в 2018 году, предпоследний – в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета, пишет Википедия.

Помощь Украине от США

Как сообщал Главред, США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону. Выделение помощи Украине является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе. Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в 826 млрд долларов США.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину на данный момент неизвестно.

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