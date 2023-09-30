"Это может вызвать проблемы": в Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что средства для Украины должны быть изъяты из законопроекта о временных расходах, чтобы федеральное правительство могло предотвратить прекращение работы (шатдаун). Об этом он сказал в интервью CNN.
Как отметил Маккарти, если бы в Конгрессе был "чистый" законопроект без Украины, то его, вероятно, смогли бы принять.
"Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", - сказал он.видео дня
Спикер Палаты представителей США подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, вероятнее всего, приведет к шатдауну.
"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", - добавил Маккарти, снова призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы сохранить работу правительства.
Однако он выразил мнение, что в случае, если Сенат продолжит включать вопрос Украины в свою постоянную резолюцию, то это не приведет к конкретным результатам.
Что такое шатдаун?
Шатдаун – это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз – в 2018 году, предпоследний – в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета, пишет Википедия.
Помощь Украине от США
Как сообщал Главред, США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону. Выделение помощи Украине является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе. Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в 826 млрд долларов США.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.
Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину на данный момент неизвестно.
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