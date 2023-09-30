"Это может вызвать проблемы": в Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи

Спикер Палаты представителей США подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, вероятнее всего, приведет к шатдауну.

https://glavred.info/ukraine/eto-mozhet-vyzvat-problemy-v-kongresse-ssha-prizvali-otkazat-ukraine-v-pomoshchi-10504723.html Ссылка скопирована

В Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что средства для Украины должны быть изъяты из законопроекта о временных расходах, чтобы федеральное правительство могло предотвратить прекращение работы (шатдаун). Об этом он сказал в интервью CNN.

Как отметил Маккарти, если бы в Конгрессе был "чистый" законопроект без Украины, то его, вероятно, смогли бы принять.

"Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", - сказал он. видео дня

Спикер Палаты представителей США подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, вероятнее всего, приведет к шатдауну.

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", - добавил Маккарти, снова призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы сохранить работу правительства.

Однако он выразил мнение, что в случае, если Сенат продолжит включать вопрос Украины в свою постоянную резолюцию, то это не приведет к конкретным результатам.

Что такое шатдаун? Шатдаун – это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз – в 2018 году, предпоследний – в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета, пишет Википедия.

Помощь Украине от США

Как сообщал Главред, США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону. Выделение помощи Украине является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе. Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в 826 млрд долларов США.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину на данный момент неизвестно.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.