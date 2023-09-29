Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

В Госдепе США сообщили, что оружие для украинского фронта используется должным образом и никогда не попадает в чужие руки.

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США располагают важными механизмами отчетности поставок Украине оружия - Госдеп / коллаж фото ua.depositphotos.com и Human Rights Watch

Оружие, которое Украина получает от Пентагона, используется ВСУ должным образом. И на сегодняшний день не было зафиксировано никаких случаев попадания ее в чужие руки. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга.

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого предоставленного Украине оружия", – сообщил чиновник.

Миллер отметил, что США располагают важными механизмами отчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

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"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", – подчеркнул спикер Госдепартамента США.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.

В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.

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