В Европе "поняли, откуда ветер дует": в странах НАТО увеличивают расходы на оборону – эксперт

Основные тезисы Золотарёва:
- Польша первой начала программу модернизации вооружённых сил
- Говорить всерьёз о создании европейской армии не приходится
- Украина остаётся наедине со своими проблемами
В европейских странах-членах НАТО увеличивают расходы на оборону, однако говорить сейчас всерьёз о создании европейской армии не приходится. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.
"Польша первой начала широкомасштабную программу модернизации и увеличения вооружённых сил. Только у Южной Кореи она закупила порядка тысячи танков. "Чёрная пантера" – это единственный серийный танк IV поколения, довольно дорогая игрушка, но Польша уже поставила 65 машин на вооружение, а остальные 800 собираются производить на своей территории. Кроме того, Польша первой получила по программе F-35 Lightning II, американские истребители", – говорит Золотарёв.видео дня
Кроме того, по словам Золотарёва, в Германии, Великобритании и Турции намерены модернизировать свои вооруженные силы.
"Также поднимается вопрос о необходимости возрождать пришедший в плачевное состояние при Меркель Бундесвер. В Великобритании заговорили о том, что армия и флот в плачевном состоянии. Я не касаюсь Турции, а её армия вторая по численности после США армия НАТО, поскольку это отдельная тема, и Турция стоит особняком. Но европейские страны-члены НАТО уже поняли, откуда ветер дует", – отмечает эксперт.
При этом, по мнению Золотарёва, в настоящее время говорить всерьёз о создании европейской армии не приходится.
"Пока это разговоры. Пока всерьёз говорить о европейской армии в условиях нынешнего экономического провала не приходится. Допустим, в Германии мы сейчас видим тотальную деиндустриализацию. Когда Меркель уходила, там был 100-миллиардный профицит бюджета. А сегодня диаметрально противоположная ситуация – конечно, не на 100 миллиардов, но бюджет дефицитный. А модернизация вооруженных сил, увеличение их численности – это очень затратное удовольствие", – утверждает эксперт.
А сама идея создания своей европейской армии, как альтернативе НАТО, сейчас не очень актуальна, отмечает эксперт.
"Пока она (идея, – ред.) больше идёт от евробюрократии, из Брюсселя, а надо смотреть, что будут делать национальные правительства, например, Польши и других европейских стран. Пока, как по мне, более вероятен сценарий, при котором в наиболее таких знаковых странах-членах НАТО (в Польше, которая сегодня является наиболее сильной страной Восточного фланга НАТО, в Германии и Великобритании) пойдут по пути увеличения военных расходов до 2%. Хотя, судя по всему, Трамп может ещё поднять планку. А вот ведущие европейские страны, смогут договориться с Трампом. Допустим, из Польши остатки вооружения времён Варшавского договора ушли в Украину. То же самое из Румынии и Болгарии. А какое оружие они будут закупать? Американское. Тут с Трампом они могут найти общий язык", – говорит он.
Говоря о перспективах вхождения Украины в новые военно-политически союзы с европейскими странами, Золотарёв усомнилая в реальности подобных планов.
"Да, об этом говорилось. Но всё хорошо в своё время. А сейчас дело вряд ли дойдёт до сколь-нибудь серьёзного обсуждения. Пока, судя по всему, в 2025 году мы остаёмся наедине со своими проблемами и перед лицом неуменьшающихся аппетитов агрессора", – резюмирует эксперт.
Вступление Украины в НАТО - что известно
Напомним, Украина активно работает над достижением членства в НАТО, хотя этот процесс остается долговременным. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, отметил, что вступление в Альянс является ключевой целью, ведь только 5 статья договора НАТО обеспечивает реальные гарантии безопасности для страны.
Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но приглашение в Альянс получить может. Киев готов рассмотреть предложение о размещении иностранных войск на территории страны до вступления в НАТО.
Накануне дипломат Владимир Огрызко отметил, что пока полноценное членство в НАТО остается сложной целью, международный договор с ключевыми союзниками может стать компромиссом.
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Кто такой Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.
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