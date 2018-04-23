"Пара новых шрамов": участник группы "Время и Стекло" травмировался во время сьемок клипа

Участник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив) травмировался во время сьемок клипа на песню "Топ".

Снимками с окровавленным лицом артист поделился на своей странице в Instagram.

"Отличное начало недели. Съемка кипа, незабываемые впечатления и супер експириенс)

p.S Я жив и полон сил, пару новеньких шрамов – ну и все! Песня и клип теперь точно станут топовыми – не зря же я падал! Берегите себя)))", - подписал фото Завгородний.

Судя по фото, артист упал с мотоцикла во время выполнения одного из трюков, повредил пальцы левой руки и лицо: виски, щеки и нос.

Поклонники пожелали Позитиву, чтобы раны поскорее зажили, и уверяли, что шрамы только украшают мужчину.

"Леша, как так? Ты упал? Давай как-нибудь аккуратнее, мы же волнуемся", "Береги себя!", "Уверена клип будет фантастическим, не зря же ты падал. Будь осторожнее", "Не падай больше! Береги себя! Мы переживаем!", - писали юзеры.

Ранее группа "Время и Стекло" стала мультимиллионером.