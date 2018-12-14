Группа "Время и Стекло" представила новый дерзкий клип на "Песню про лицо"

"Время и Стекло" выпустили новый клип / https://www.youtube.com/Время и Стекло

Популярная украинская группа "Время и Стекло" представила клип на трек "Про лицо".

Ролик появился на YouTube-канале артистов. Авторами музыки стали Потап и участник группы Позитив (Алексей Завгородний). Текст трека написал Потап.

"Они отличаются от всех, в них живет нечто, не поддающееся контролю, что способно управлять миллионами людей. Их последователей становится все больше и больше, эта энергия проникает в них все глубже и начинает вырываться изнутри, "заражая" людей вокруг", - сказано в описании клипа.

В клипе Дорофеева появляется с короткой прической и в стильных нарядах.

"Песня про лицо" создана в жанре edm trap music – это первый сингл из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год.

Ранее Надя Дорофеева сексуально изогнулась перед Позитивом.