Позитив официально развелся с женой после 15 лет отношений

Позитив и Юлия Сахневич / Instagram

Алексей Завгородний, которого фанаты знают как Позитива из группы Время и Стекло и Mozgi, разводится с женой после 8 лет брака.

По слухам, у Алексея и Анны начались проблемы после его участия в шоу Танці з зірками, когда ему приписывали роман с партнершей - Юлией Сахневич. В течении года эта информация не получала подтверждения, пока жена Анна не уехала с Настей Каменских в Мексику, а Позитив не подтвердил часть слухов.

Музыкант подтвердил, что они с женой действительно расстались, но уточнил, что пока что ничего не будет сообщать официально.

"Я сейчас не хочу об этом говорить, потому что это очень серьезная тема. Нам нужно поговорить со всеми, и между собой в первую очередь. Для того, чтобы эксклюзивную новость можно было дать так", - сказал он.

К тому же Позитив так ничего и не ответил по поводу того, что причиной раздора стал роман с танцовщицей.

Напомним, что в конце 2020 года Потап подтвердил, что после распада Время и Стекло, Надя Дорофеева начинает сольную карьеру. Позитив же пока что примкнул к группе Mozgi.