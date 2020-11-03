Потап признался, кто развалил группу Время и Стекло

Время и Стекло / Пресс-служба

Группа Время и Стекло поставлена на паузу с весны 2020 года, и участники анонсировали последний концертный тур по Украине. Сначала причина распада группы не называлась, но теперь стало известно, что Надя Дорофеева решила, что готова к сольной карьере.

О причинах распада группы Время и Стекло рассказал Алексей Потапенко в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Наталья Горовая и Потап рассказали о настоящей причине распада группы перед финальным концертом группы 30 октября.

"Как раз то время, когда Надя Дорофеева созрела на свой сольный проект, а Позитив – очень крутой композитор и автор. Поэтому они уже готовы меняться", – заявил Потап.

Однако Ирина Горовая подчеркнула, что Надя Дорофеева "созрела для своего сольного пути".

По словам продюсера, в свое время они спросили у поклонников группы, стоит ли возобновлять выступления группы, оставив франшизу, заменив Дорофееву и Позитива на других участников.Читайте такжеПочему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов

"Почему-то фанаты написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой. Придумайте другое название и другую группу, но "Время и Стекло" хотим, чтобы осталось навсегда в сердцах с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним", – резюмировал Потап.

Ирина подчеркнула, что Надю Дорофееву и Позитива невозможно повторить - они как Потапа и Настя Каменских.

Потап и Ирина Горовая раскрыли причины распада группы Время и Стекло:

Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра Mozgi Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой. Солистами группы стали Дорофеева и подопечный продюсерского центра Mozgi Entertainment Завгородний.

До этого Потап рассекретил, чем будут заниматься Надя Дорофеева и Позитив после распада Время и Стекло.