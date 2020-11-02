Потап определил судьбу Дорофеевой и Позитива после развала группы Время и Стекло

Время и Стекло - что будет с Дорофеевой и Позитивом / Instagram

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап развеял завесу тайны над будущим карьеры участников дуэта Время и Стекло - Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего.

По словам Потапа Надю Дорофееву ждет новый сольный проект, а Позитив войдет в состав группы.

"Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими - Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi, которая выпускает новый альбом и уже снимает клип!!! Король умер... Да здравствует Король!!!", - написал Потап в своем Instagram.

Он отметил, что с последними концертами группы Время и Стекло прошла целая эпоха - 11 лет концертной деятельности.Читайте такжеПочему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов

"Даже не верится, особенно, когда ты действительно получаешь успех - время начинает бежать с бешеной скоростью, начинаются концерты, полеты, съемки, деньги валятся на голову и начинаешь делать больше, лучше, сильнее... эволюция... в таком темпе ты даже не можешь остановится и оглянуться, переоценить, подумать, переосмыслить... в этом отношении 2 последних концерта группы Время и Стекло - это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов Нади Дорофеевой и Позитива", - объявил он.

Время и Стекло / Instagram

Потап напомнил, что для "Последнего Танца" Время и Стекло придумали 19 номеров, пригласили 15 музыкантов и приглашенных звезд, а также долго и упорно репетировали.

Алексей Потапенко не стал рассекречивать, что именно готовит Дорофеева в своем первом сольном выступлении, но пользователи сети с восторгом приняли его слова и пообещали с нетерпением дожидаться премьеры в комментариях.