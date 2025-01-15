"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

Кратко:
- Позитив и Юлия Сахневич впервые стали родителями
- Они раскрыли пол и имя ребенка, а также показали его первые фото
В ноябре 2024 года украинский певец Алексей Завгородний объявил, что впервые станет отцом - в социальных сетях он опубликовал кадры с беременной супругой, танцовщицей Юлией Сахневич. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни, но сегодня объявила новость, о которой невозможно молчать.
Так в Instagram супруги сообщили, что стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Марией. Это - первый ребенок для Алексея и Юлии.
"Мария Алексеевна, добро пожаловать в этот безумный мир", - написали счастливые родители. Они также опубликовали серию фото с новорожденной девочкой.
В комментариях с пополнением семью Завгороднего и Сахневич поздравили Анатолий Анатолич, Юлия Бакуменко, Alyona Alyona, Слава Демин, Алан Бадоев и др. Поклонники также поддерживают Позитива и его супругу добрыми словами: "Вітаю! Міцного здоровʼя та безмежного щастя", "Боже, клас! Вітаю вас обох!", "Вітаю вас , ваша сімʼя неймовірна", "Реву від щастя" и т.д.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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