"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

Завгородний и Сахневич раскрыли пол и имя ребенка, а также показали лицо новорожденного малыша.

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Позитив стал папой - Алексей Завгородний сообщил о рождении первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Кратко:

Позитив и Юлия Сахневич впервые стали родителями

Они раскрыли пол и имя ребенка, а также показали его первые фото

В ноябре 2024 года украинский певец Алексей Завгородний объявил, что впервые станет отцом - в социальных сетях он опубликовал кадры с беременной супругой, танцовщицей Юлией Сахневич. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни, но сегодня объявила новость, о которой невозможно молчать.

Так в Instagram супруги сообщили, что стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Марией. Это - первый ребенок для Алексея и Юлии.

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"Мария Алексеевна, добро пожаловать в этот безумный мир", - написали счастливые родители. Они также опубликовали серию фото с новорожденной девочкой.

В комментариях с пополнением семью Завгороднего и Сахневич поздравили Анатолий Анатолич, Юлия Бакуменко, Alyona Alyona, Слава Демин, Алан Бадоев и др. Поклонники также поддерживают Позитива и его супругу добрыми словами: "Вітаю! Міцного здоровʼя та безмежного щастя", "Боже, клас! Вітаю вас обох!", "Вітаю вас , ваша сімʼя неймовірна", "Реву від щастя" и т.д.

Позитив стал папой - Алексей Завгородний сообщил о рождении первенца / instagram.com/positiff

Позитив стал папой - Алексей Завгородний сообщил о рождении первенца / instagram.com/positiff

Позитив стал папой - Алексей Завгородний сообщил о рождении первенца / instagram.com/positiff

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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