"Я тебе по морде дам": нардепы в прямом эфире выясняли, кто из них "подонок и урод"

Алексей Гончаренко / УНИАН

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул обвинил нардепа от БПП Алексея Гончаренко в том, что он снимал бившихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе.

В свою очередь, Гончаренко назвал оппонента "ублюдком" и заявил, что защищал город от таких "подонков", как Вилкул.

Жаркие споры народных избранников вспыхнули во время обсуждения темы убийства общественного активиста Екатерины Гандзюк на телеканале ZIK.

"У нас убит Шеремет – ничего не расследовано, убит Олесь Бузина – ничего не расследовано. И я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе", – заявил Вилкул.

В ответ Гончаренко обвинил Вилкула во вранье и потребовал обнародовать скандальное видео: "Я помогал людям, и оказывал им первую помощь. Что ты несешь! Полный бред! Самый настоящий подонок, врун и урод".

"Иди сюда, я тебе по морде дам… Ты снимал на видео корчащихся людей возле Дома профсоюзов", – заявил Вилкул в ответ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки.