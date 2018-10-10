"Содом не пройдет": нардеп-"оппоблоковец" Вилкул предложил штрафовать и сажать в тюрьмы за пропаганду однополых отношений

Александр Вилкул / Википедия

Нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул предложил на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду однополых отношений − административную и уголовную.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в канцелярии украинского парламента под номером 9183.

Согласно пояснительной записке документа, он направлен на усиление защиты общественной морали, охраны семьи и традиционных семейных ценностей.

Вилкул предложил исключить из законов Украины термины "гендерная идентичность", "сексуальная ориентация" и так далее, а за пропаганду однополых отношений наказывать штрафами и тюремным заключением.

Конкретно за один эпизод пропаганды однополого секса "оппоблоковец" хочет штрафовать на суммы от 1,7 до 17 тысяч гривен для граждан и от 17 тысяч до 51 тысячи гривен для юридических лиц и чиновников.

За повторную пропаганду на протяжении года, по мнению Вилкула, должна наступать уголовная ответственность – от ареста до 3 лет до лишения свободы на 3-5 лет для граждан и 4-6 лет для чиновников.

Если же пропагандировать однополые отношения будут создатели кино- и видеопродукции – то их нардеп хочет штрафовать от 2,55 тысячи до 5 тысяч гривен или тюремным сроком до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жена секретаря СНБО Анна Турчинова рассказала о наступлении мировой гомодиктатуры и ЛГБТ-заговоре Сороса и Рокфеллера.