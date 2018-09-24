Жена Турчинова в "Гомодиктатуре-2" рассказала о ЛГБТ-заговоре Сороса и Рокфеллера

Анна Турчинова напугала читателей появлением "ЛГБТ-полиции" / Фото: Громадське ТБ

Кандидат педагогических наук, декан факультета естественно-географического образования и экологии НПУ им. Драгоманова Анна Турчинова, которая приходится женой секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову написала продолжение своих умозаключений об угрозе гендерного равенства и ЛГБТ-сообщества.

На сайте Censor.net опубликована публицистическая статья "Гомодиктатура. Часть 2. Волк в овечьей шкуре", в которой автор высказывает беспокойство в связи с опасностью для института брака.

"...Нашлось движение, которое, прикрываясь равенством прав и недискриминацией и, пользуясь большими средствами богатейших семейств мира (Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Сорос, Билл Гейтс и др.), при помощи ООН и Евроинституций решили, что они и их деньги имеют право решать судьбу планеты и регулировать количество населения на Земле", - пишет Турчинова.

В статье декан возмущается, что девочки и мальчики начали сами выбирать свою идентичность, поскольку это приведет к тому, что так поступать подростки будут "по 100 раз в день".

Супруга Турчинова акцентирует, что все мировые образовательные методики по сексуальной ориентации являются пропагандой гомосексуализма.

Анна Турчинова находит мировые стандартны толерантности смешными и пугает своих читателей вероятностью появления "ЛГБТ-полиции", которая будет наказывать всех несогласных с однополыми отношениями.

Напомним, в первой части статьи Турчинова выступила против пропаганды ЛГБТ в школах, а также возмутилась предложению заменить термин "родители" термином "родные".