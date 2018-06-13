Гомодиктатура или война со стереотипами: почему разгорелся скандал вокруг школьных учебников

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

13 июня 2018, 06:01

В Сети вспыхнул спор на тему дискриминации в учебниках.

Очередной повод для российских СМИ раздуть провокацию, теперь – об украинском образовании. Так журналистка Зоя Звиняцковская на своей странице в Facebook оценила свежий блог супруги председателя СНБО Анны Турчиновой. Он назван "Гомодиктатура" и стал реакцией на опубликованные экспертами Министерства образования Украины результаты антидискриминационной экспертизы школьных учебников, изданных за государственный счёт. Уже есть официальный ответ МОН, в котором сказано: все критики этого экспертного заключения путают борьбу за равные права украинских школьников с гендерной экспертизой. Однако машина в социальных сетях всё равно запущена, и, как обычно, остановится не скоро.

Если откинуть эмоции, что всегда трудно, и оценить происходящее с холодной головой, то никакой "гомодиктатуры" не обнаружим. Но и борьбу МОН против дискриминации за равные права всех украинцев школьного возраста тоже называть таковой преждевременно. Хотя бы потому, что у нас за что бы не взялись – идут по верхам, не вникая в суть вопроса, действуя больше на публику. С языка слетает показательный пример: деятельность еле-еле ликвидированной Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали (НЭК).

Напомню, кто забыл. В борьбе за нашу с вами мораль эксперты НЭК запрещали рекламы нижнего белья, музыкальные клипы "развратного" содержания, фильмы ужасов, которые не запрещают даже пуритане, и книги, в которых видели "это". Нацкомиссия по защите морали финансировалась из бюджета, каждым своим действием показывала дремучую некомпетентность и занималась избирательным правосудием в своей сфере. Подмена понятий в её работе была очевидной даже непричастным к её деятельности. Недавний экспертный вывод МОН, вокруг которого разгорелся сыр-бор в соцсетях, грешит аналогично. Ведь если вдуматься, борьба с дискриминацией одних может закончиться – и так непременно будет! – фактической дискриминацией тех, против кого борьба ведётся.

Читайте также: Литературные издевательства: чем будут пытать украинских школьников

Например, сказано: "Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в учебниках ни отображения себя, ни отображения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут".  Что это значит, по версии борцов с дискриминацией из МОН? То, что в учебниках не представлены люди с инвалидностью, а пожилые люди представлены немощными. Их нужно включить в учебники, и с этих площадок – в общую картину мира украинских детей уже с первого класса.

Но картина мира у современных украинских первоклашек давно искривлена, в том числе – благодаря учебникам, изданным за государственный счёт и одобренным МОН. И речь не только о младших классах. А проблема – вовсе не в том, что там нет ни слова о людях с ограниченными возможностями и бодрых дедушках-бабушках. С первых школьных лет украинские дети познают окружающий мир из учебников, погружённых преимущественно в архаичный сельский контекст. Тогда как подавляющее большинство детей сегодня живут и учатся в городах, больших и малых. Первоклашке из мегаполиса до сих пор показывают на картинках буколические пейзажи, и удивительно, что не пропагандируют колхозы вместе с комбайнёрами да передовыми доярками. Альтернативной картиной мира может быть городской пролетариат, причём жизнь иллюстрируют вымирающие в результате динамичных изменений вокруг профессии. Получается, городской житель как таковой, человек умственного труда дискриминирован в учебниках не меньше, а даже больше, чем человек с инвалидностью. Кто-то это исправит? Вряд ли.

Или – нарушением считается изображение полной семьи: это когда на картинке папа, мама, брат и я – дружная семья. Здесь эксперты предупреждают о возможной дискриминации по семейному положению. Ведь у нас есть неполные семьи, семьи, в которых детей воспитывают родственники после смерти родителей, и – внимание! – дети, рождённые матерями в результате изнасилования. Как дискриминации избежать? А очень просто! Показать в учебниках для младших классов картинку, иллюстрирующую процесс изнасилования. Объяснить, что от такого бывают дети, а также – что не все жертвы делают аборты. Наконец, выяснить, кто именно из детей осведомлён о своём появлении на свет подобным образом, и подчеркнуть: вот, детка, о тебе не забывают.

Конечно, подобных рекомендаций эксперты не дают. Но подмена понятий очевидна. Вместо того, чтобы вырабатывать у детей неприятие любого насилия, включая сексуальное, рекомендуется невозможное: вынос глубоко личного в публичную сферу. Это касается определения степени родства в семьях вообще. В цивилизованных странах, на которые мы так хотим быть похожи, приватное уважается и защищается законом.

Наконец, пункт, спровоцировавший госпожу Турчинову и выразителей схожего мнения. Если девочку изображают в платье, это уже дискриминация. Нарисуйте ей штаны. То есть, максимально сделайте похожей на мальчика. А изображая маму, нельзя показывать её в роли домохозяйки. Отца при этом желательно тоже не отягощать функциями мужчины-добытчика. Эксперты МОН забыли, что люди – разные. Что мужчины и женщины имеют разную природу, разные потребности. Да, формат "леди-босс" сегодня не нов и даже популярен в городах. Но при этом леди всё равно остаётся леди. А джентльмен – джентльменом. Вот что надо рассказывать и показывать школьникам: люди равные, но при этом разные. Носить платье девочке не стыдно, так же как женщине – стирать и готовить. Мужчина может уходить в декретный отпуск, что он сегодня и делает, если жена готова обеспечить семью. И такое положение вещей в учебниках не прописано. Они становится нормой без вмешательства МОН. Как раз вмешательство и есть та самая дискриминация, с которой эксперты пытаются бороться.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель   

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
учебники Андрей Кокотюха гомодиктатура Турчинова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять