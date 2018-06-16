"Им нужна новая кровь и плоть". Жена Турчинова резко высказалась против пропаганды ЛГБТ

Анна Турчинова, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова и жена главы СНБО Александра Турчинова опубликовала статью о "гомодиктатуре", которая вызвала общественный резонанс.

В интервью Громадському ТБ Турчинова пояснила, что выступает категорически против предложения заменить термин "родители" термином "родные". Она подчеркнула, что в Украине начинается навязчивая пропаганда ЛГБТ.

"Ее представители поняли, что выходить один раз в год, бегать по Киеву и размахивать флагами - недостаточно. Поэтому надо воспитать совершенно других детей, другое поколение, которое будет считать, что вся эта пропаганда - это нормально. В ЛГБТ-сообществе есть окончательная цель - это усыновление детей... Но семейственность является моральной и этической нормой для любого государства. Если разрушится семья, разрушится и страна. ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужна новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это по-другому, кроме как с детства рассказывать школьникам, что это все абсолютно нормально" - заявила Анна Турчинова.

Супруга секретаря СНБО добавила, что видела новые школьные учебники, которые сейчас отозваны. В низ чрезмерно много рассказывается о гомосексуальных парах и жизни в коммуне.

"Я считаю, что надо ликвидировать антидискриминационную комиссию вместе с гендерной комиссией. Там грантах сидят люди, которые абсолютно беспринципные. И их не беспокоит, что будет через 10 лет, потому что учебник рассчитан на 10 лет", - подытожила Турчинова.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет ежегодный гей-парад "Марш равенства в поддержку ЛГБТ". В этот день в городе перекроют три центральные станции метрополитена.