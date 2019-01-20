Киву выдвинули кандидатом в президенты

Илья Кива / УНИАН

Социалистическая партия Украины (СПУ) выдвинула Илью Киву на пост президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СПУ.

"Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья... Мы победим, потому что с нами сила и правда, и я в это верю", - прокомментировал свое выдвижение Кива.

Ранее ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.