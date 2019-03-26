Стало известно число кандидатов в президенты, у которых нашли нарушения в финотчётах

Стало известно о нарушения в финотчётах кандидатов в президенты / УНИАН

В промежуточных финансовых отчетах 17-ти кандидатов в президенты зафиксированы нарушения.

Как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, самые распространенные нарушения – наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также указание неполных данных.

Финотчеты, подававшиеся распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка предоставления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос (в соответствии со ст. 15 закона "О политических партиях в Украине", ст. 43 закона "О выборах президента Украины").

В НАПК подчеркнули, что нарушения выявлены в промежуточных финансовых отчетах, в частности, кандидатов с высоким рейтингом: шоумена Владимира Зеленского, лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко, лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и кандидата от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрия Бойко.

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В частности, в отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда Зеленского зафиксирован непогашенный налоговый долг (общая сумма – около 3,8 млн грн), что является основанием для составления протоколов об административном правонарушении по ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, распорядитель накопительного счета избирательного фонда этого кандидата уведомлен о предоставлении взносов лицом, которое в соответствии с законом не имело права осуществлять такой взнос. От получения такого письма распорядитель отказался, в связи с чем НАПК 25 марта направило материалы о возможных признаках уголовного преступления в Национальную полицию Украины.

В отчете Тимошенко установлено несоответствие его оформления и внесенных отчетных данных требованиям законодательства.

В отчете Гриценко нашли непогашенный налоговый долг (общая сумма – более 10,5 млн грн). Также распорядитель накопительного счета избирательного фонда этого кандидата уведомлен о предоставлении взносов лицами, которые не имели права осуществлять такие взносы. От получения такого письма распорядитель отказался, в связи с чем НАПК 12 марта направило материалы о возможных признаках уголовного правонарушения в Нацполицию Украины.

Также указывается, что в отчете Бойко также имеется непогашенный налоговый долг (общая сумма – около 2 млн грн).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на одного из кандидатов в президенты завели уголовное дело: его заподозрили в сокрытии имущества за 2015-2017 годы.