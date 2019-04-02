В странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине

Первый тур президентских выборов в Украине прошел мирно и конкурентно, считают послы стран G7.

Как говорится в их заявлении в Twitter, они одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов.

"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - подчеркивается в сообщении.

В заявлении содержится призыв к кандидатам придерживаться норм закона во время подготовки ко второму туру.

"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - добавили послы стран G7.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.