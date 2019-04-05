Выборы 2019: Зеленский раскрыл позицию по кадрам в случае победы

Владимир Зеленский сообщил, что в случае победы на выборах 2019 не допустит "кумовства" / GettyImages

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский сообщил, что в случае победы на выборах в Украине 2019 не будет покровительствовать своим друзьям в ущерб делу.

Зеленский заверил, что не допустит "кумовства" при назначении на государственные посты, говорится в репортаже программы Схемы: коррупция в деталях, пишет Радио Свобода.

По его данным, кандидат в президенты не назвал фамилии людей, которых хотел бы назначить на должности, если станет президентом после второго тура выборов президента Украины 2019.

Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе"Не переживайте. Кумовства у нас не будет…", — заявил Зеленский.

Напомним, первый тур выборов в президента Украины 2019 прошел 31 марта. В Центральной избирательной комиссии подсчитал 100% протоколов. Результаты подсчета протоколов опубликованы на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме выяснили, что в выборах в Украине 2019 первое место занял Владимир Зеленский, второе — действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов 2019 Украина ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, и в ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом появилось видеообращение Зеленского к Порошенко, в ролике позвал оппонента на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский и выдвинул несколько условий, в частности, что обоим нужно сдать анализы. Действующий украинский лидер принял вызов Зеленского. Оппоненты 5 апреля в Киеве в разных местах сдали анализы.