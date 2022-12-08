Это фиаско, диктатор: Путин стал "неудачником года" по версии Politico

Русский диктатор Владимир Путин был признан в США "неудачником года" по версии издания Politico из-за войны в Украине.

Диктатор Путин стал "неудачником года" по версии Politico / https://ua.depositphotos.com/

Русский диктатор Владимир Путин стал "неудачником года" по версии авторитетного американского издания Politico.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Это привело Россию к стране третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей. Ненадолго угрожавшие Киеву войска едва удерживаются на востоке страны", — говорят аналитики.

Причиной такого репутационного фиаско русского диктатора в Politico назвали его провал в войне, которую Россия развязала против Украины. Прием он повлек за собой потерю репутации Путина не только в мире, но и в самой РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

"Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается во Владимире Зеленском, фигуре, которой Европа не только доверяет, но и восхищается ею и следует за ней — в отличие от предыдущих президентов Украины", - говорится на сайте издания.

Ранее президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

За Зеленского отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей.

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