"Россияне не идиоты": генерал ВСУ назвал главные угрозы в войне с РФ

Подготовленные российские солдаты массово начали появляться вдоль всей восточной линии фронта, сообщил Александр Сырский.

Александр Сырский рассказал о новой тактике оккупантов / коллаж фото УНИАН

Под командованием Сергея Суровикина российские оккупанты меняют тактику на войне и атакуют небольшими и хорошо скоординированными пешими отрядами, рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Новая тактика дорого обходится оккупантам с точки зрения потерь, однако для России это не является приоритетным, подчеркнул он в интервью The Econimist.

"Россияне не идиоты. Они не слабые. Любой, кто недооценивает их — обречен на поражение", — уверен генерал-полковник ВСУ.

По его данным, достаточно хорошо подготовленные российские солдаты массово начали появляться вдоль всей восточной линии фронта. По его словам, это вызывает озабоченность.

Еще более серьезной проблемой является поддержание поставок оружия в Украину. Боеприпасы расходуются со скоростью, сравнимой с Второй мировой войной, а сражения выигрывает та сторона, которая достаточно быстро доставляет снаряды к орудиям, добавил Сырский.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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