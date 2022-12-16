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США еще в 2014 году подарили РФ часть украинских территорий, договоренности хотят скрыть - Свитан

16 декабря 2022, 07:38
Западные политики их делают для того, чтобы среди прочего предотвратить раскрытие договоренностей 2014 года, считает эксперт.
Роман Свитан, Украина, Путин
Роман Свитан, Украина, Путин / Коллаж Reuters, личный архив Романа Свитана, kremlin.ru

Западные политики пытаются предотвратить раскрытие договоренностей 2014 года, когда были оккупированы части Донецкой и Луганской областей и Крымский полуостров.

Такое мнение в чате на Главреде озвучил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он отметил, что западные политики пытаются уйти от удара Путина.

"США еще в 2014 году подарили России часть украинских территорий. Но сейчас мы выполняем свою задачу и освобождаем свои территории. Уже нет смысла обращать внимание на заявления политиков. Западные политики их делают для того, чтобы среди прочего предотвратить раскрытие договоренностей 2014 года. То есть они пытаются уйти от удара того же Путина, поскольку раскрытие таких договоренностей неизбежно ударит по западным политикам. Вот они и пытаются как-то проскочить между каплям", - заявил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его словам, заявления что западных политиков, что наших уже не способны привести к каким-либо другим результатам войны.

"Народы стран, которые нас поддерживают, понимают, когда и чем закончится эта война, и нам нужно работать именно с народами. Для этого есть механизмы, мосты, цепочки передачи информации, которые напрямую связывают народ Украины с народами Америки и европейских стран. Также важно, что уже выстроены цепочки между украинской армией и армиями этих народов, которые нас поддерживают. Потому любые политики сейчас нам особо не помогают, но и не затормозят наше движение", - подытожил эксперт.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Роман Свитан
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