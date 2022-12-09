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"Переговоров не будет": военный эксперт рассказал, как Украина вернет оккупированные территории

9 декабря 2022, 12:56
Если будет принято дипломатическое решение относительно начала диалога с РФ, то этого не поймет ни общество, ни военнослужащие, считает Андрей Коваленко.
ВСУ, война, украинские военные
Военный эксперт рассказал, как Украина вернет оккупированные территории / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украина будет освобождать оккупированные территории военным путем, несмотря на желание партнеров перейди к дипломатическому диалогу.

В интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко отметил, что западные партнеры хотят вернуть ситуацию в удобное для себя русло, чтобы им не пришлось где-то дополнительно напрягаться.

"Условно говоря, возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путем. Но вопрос в другом. Мы сейчас видим, что Украина демонстрирует способность угрожать тыловой силе врага на территории России. Судя по заявлениям США, это не их оружие. Мы помним также об анонсировании определенных разработок ударных беспилотников, поэтому работа проводится. Соответственно, у нас может быть оружие, в том числе в случае освобождения Мелитополя мы можем справиться уже даже без американского оружия с помощью систем "Ураган", "Ольха" и тому подобное", - отметил эксперт.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

По его словам, военным путем этого можно достичь, и если будет принято какое-то дипломатическое решение относительно начала диалога с РФ, то этого не поймет ни общество, ни военнослужащие.

"Поэтому даже если западные партнеры будут очень настойчивыми, я не верю в то, что украинская власть найдет возможность для договоренности с обществом в этом вопросе. Потому что общество в подавляющем большинстве (по крайней мере, по военным я могу говорить) заинтересовано в том, чтобы в следующем году решить вопрос выхода на границы 1991 года", - подытожил Коваленко.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что страна-оккупант Россия поставила задачу своим войскам захватить все районы Донбасса. Оккупанты намерены выйти на админграницы областей. Если им это удастся, далее они могут пойти в наступление на Запорожскую область.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ уже к первой половине 2023 года могут освободить все оккупированные Россией территории. Но, по мнению Жданова, война на этом может не закончиться. Агрессор РФ может продолжать обстреливать Украину со своей территории.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Андрей Коваленко
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