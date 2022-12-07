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Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагом

7 декабря 2022, 16:12
Все объекты оккупанта России на захваченных территориях – легальные и потенциальные цели для Украины, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, ВСУ
Дайте оружие, остальное сделают ВСУ - Данилов / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украина больше 8 лет отражает военную агрессию России и не понимает заявлений о якобы "недопущении эскалации конфликта". Киев будет использовать все разрешенные средства, чтобы наказать врага. Все объекты оккупантов на захваченных территориях являются абсолютно законными и перспективными целями украинского государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На своей странице в социальной сети Facebook он подверг критике риторику, направленную на поиск компромиссов с Россией. Украинский народ, который уже больше 8 лет сражается против российской агрессии, подобных заявлений не принимает.

"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации. Создается стойкое впечатление, что главная цель тех, кто повторяет эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия. Для тех, кто еще не понял, объясняю. Прежде всего нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях, и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 с полномасштабным вторжением РФ. Украина уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной военной эскалации, если кто-то этого не заметил. Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни", - сказал Данилов.

По его словам, Украина будет всеми возможными законными средствами работать над тем, чтобы Россия была наказана. Объекты врага на оккупированных территориях являются законными и потенциальными целями для Киева.

"Учитывая все вышеперечисленное, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения нашей территории. Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российского триколора, являются нашими легитимными и потенциальными целями", - отметил чиновник.

Также он уточнил, что границы целей Украины зависят исключительно от национальных интересов государства. Киев заинтересован в прекращении существования российского государства.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что лучший способ "недопущения эскалации конфликта" – поражение РФ на поле боя, смена власти, лишение страны ядерного оружия и деидеологизация. Чтобы не было "эскалации конфликта", нужно предоставить Украине вооружения.

"Алгоритм ликвидации причины "эскалации конфликта" – оружие, оружие и еще раз оружие, все остальное сделают Силы обороны Украины", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина по-прежнему придерживается жесткой позиции и отвергает так называемый "диалог" с оккупантом Россией.

"Мир - не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин - не пациент этого мира", - подчеркнул Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Путин уже не может быть субъектом переговоров с миром. У директора РФ нет шансов на политическое будущее в своей же стране. Единственный шанс России не развалиться – перезагрузить элиты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Путину не нужны реальные переговоры с Украиной по завершению войны. Наоборот, действия директора Кремля направлены на усиление военных действий и нанесения ущерба мирным украинцам.

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