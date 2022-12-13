"Зависит от количества": эксперт рассказал, может ли РФ истощить украинскую ПВО

Россия не сможет истощить украинскую ПВО иранскими ударными беспилотниками, которые используются для террора мирных граждан. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он утверждает, что количество дронов, которые Иран может передавать России, не критично для Украины.
"К тому же, наше ПВО, в первую очередь, использует комплексы малой и средней дальности действия, поэтому это не будет истощением до того уровня, чтобы мы не смогли сбивать крылатые ракеты", - сказал Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Военная помощь Ирану России
Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.
По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.
The Washington Post сообщило, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.
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