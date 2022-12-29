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Есть много признаков, что РФ пойдет в наступление до конца зимы – экс-глава Бюро нацбезопасности Польши

29 декабря 2022, 08:20
Москва пытается "пускать туман в глаза". Кремль намеренно упоминает о переговорах, чтобы скрыть свои намерения и неожиданно атаковать.
Российский танк, Станислав Козей, российские военные
Много признаков указывают, что РФ хочет пойти в наступление до конца зимы, отмечает Станислав Козей/ Минобороны РФ koziej.pl

Страна-агрессор Россия может готовиться к новому полномасштабному наступлению на Украину, которое она хочет развернуть до конца этой зимы.

Есть много признаков, которые свидетельствуют о таких намерениях РФ. Об этом рассказал бывший глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей в интервью Wirtualna Polska.

Один из таких признаков – постоянное упоминание Москвой о переговорах относительно прекращения войны и демонстрация, якобы оккупанты к ним готовы. Хотя на самом деле это просто информационный шум, который рассчитан на то, чтобы усыпить бдительность Украины, говорит Козей.

Он отмечает, что на войне важно "уметь удивить противника". А зимний период как раз такое время, когда можно ожидать чего-то неожиданного либо со стороны украинских сил, либо со стороны российских.

Если бы российским оккупантам удалось атаковать Украину с севера и северо-востока, то они имели бы возможность окружить украинские войска на Донбассе.

"Нельзя исключать, что информационная деятельность Кремля является "туманом", под которым Россия может подготовить зимний "сюрприз" и попробовать перейти в контрнаступление", – подчеркнул екс-глава Бюро нацбезопасности Польши.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев ранее рассказывал, что российские оккупанты продолжают военные приготовления на территории Беларуси, однако ВСУ их отслеживают и принимают все необходимые меры.

Командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк отмечал, что если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства.

Ранее политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отмечал, что Россия во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

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