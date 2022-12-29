"Ситуация подвисла": Буданов назвал условие выхода из тупика на фронте

Россия находится "в полном тупике", неся чрезвычайно высокие потери, подчеркнул Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов / УНИАН

На фронте на текущий момент ни одной из сторон не удается достичь значимых прорывов на фронте, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Ситуация просто подвисла. Движения нет", — подчеркнул он в комментарии ВВС.

Глава ГУР уточнил, что на сегодня Россия находится "в полном тупике", неся чрезвычайно высокие потери. Вместе с тем он предупредил, что Кремль уже принял решение объявить об очередной волне мобилизации.

В то же время собеседник пояснил, что украинской армии на многих направлениях по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

"Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут, Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения", — добавил Буданов.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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