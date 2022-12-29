"Ждут неожиданности": командующий обороны Киева пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну

В Беларуси есть 20 тысяч военных, которых могут бросить на войну. РФ может добавить к ним 10 тысяч своих военных, но для успеха агрессоров этого мало.

Командующий обороны Киева пообещал Беларуси "сюрпризы" в случае вступления в войну/ Минобороны Беларуси, УНИАН, "Влад Тайм"

Если российские войска решатся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства.

Однако пока не наблюдается готовность Беларуси прямо вступить в войну против Украины. В то же время на территории РБ не собрано достаточно российских и белорусских сил, которые могли бы пойти в наступление на Украину. Об этом рассказал командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия пытается втянуть Беларусь в войну и заставить белорусов пойти "тем путем, где нет дороги назад". Однако, как показывают наблюдения, белорусы воевать не хотят, говорит Павлюк.

Он рассказал, что по состоянию на это время в Беларуси есть около 20 тысяч военных, которые потенциально могут вступить в войну против Украины. РФ может добавить к ним еще 10 тысяч российских военных. Однако для успешного наступления этого мало, отмечает командующий обороны Киева.

"А если уйдут, то там и останутся. У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить. Очень много будет неожиданностей, если они решат пойти [в наступление]", – отмечает Павлюк.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев ранее рассказывал, что российские оккупанты продолжают военные приготовления на территории Беларуси, однако ВСУ их отслеживают и принимают все необходимые меры.

Ранее политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отмечал, что Россия во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что говорить о наступлении России со стороны Беларуси пока преждевременно, ведь там нет достаточного объема военных формирований оккупантов.

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