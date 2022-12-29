"Будет еще хуже": после смерти Путина РФ может начать еще более сильную войну против Украины – Арестович

В России могут заиграть реваншистские настроения и новас власть страны-агрессора после изучения ошибок может начать новую войну.

После смерти Путина РФ может начать еще более сильную войну против Украины, считает Арестович / УНИАН, Минобороны РФ

После смерти российского диктатора Владимира Путина война России против Украины может не закончиться. Наоборот, к власти могут прийти люди, которым захочется реванша.

Тогда, изучив ошибки, они могут двинуться на территорию Украины с новой еще более сильной войной. Такой прогноз сделал советник Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Многие думают, если умрет Путин, то война закончится. Но это не так. Будет еще хуже, чем с Путиным. И тогда в России заиграют реваншистские настроения. К власти придут "ура-патриоты", хорошо мотивированные, они изучат ошибки. И начнут готовиться к новому раунду. Он нас зависит, создадим ли мы послевоенное будущее, которое будет вдохновлять и подготовимся ли к новому раунду, который неотвратим", – сказал Арестович.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае, если России будет грозить поражение в войне, она может пойти на применение тактического ядерного оружия. По его словам, это будет точкой невозврата для РФ.

Ранее президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, что Россия может начать обстреливать объекты газотранспортной системы Украины. Россия хочет оставить без тепла не только украинцев, но и всю Европу, которая использовала российский газ.

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