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РФ перебрасывает новые силы на Луганщину и готовится к наступлению

29 декабря 2022, 06:10
Подразделения ЗВО РФ являются основными силами, действующими в Луганском секторе.
Российские военные
Российские военные готовятся к активизации на Луганщине / Telegram, Радио Свобода

Российские оккупанты продолжают накапливать технику и силы, готовясь к решительным действиям в Луганской области.

В частности, подразделения ВДВ РФ, которые ранее действовали в Херсонской области, похоже, были передислоцированы на Луганщину. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики основываются на данных переброски сил РФ на Луганщину (в том числе фото), которые публикуют в Сети очевидцы.

Также подчеркивается, что на Луганщине российские силы используют термобарические артиллерийские средства, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе.

Американские военные аналитики напомнили, что российские военные назначили нового командующего Западным военным округом (ЗВО), который командует российскими войсками с командного пункта в Богучаре Воронежской области.

Уточняется, что подразделения ЗВО являются основными силами, действующими в Луганском секторе, и смена командования может указывать на попытки поддержать новые решительные действия в этом районе.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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