"Напряжение велико": эксперт спрогнозировал, какие проблемы ждут страну-агрессора в 2023-м

Как считает Олег Соскин, в 2023 году экономика страны-агрессора, России, столкнется с еще большими проблемами.

Эксперт спрогнозировал, какие проблемы ждут страну-агрессора в 2023-м / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Русскому диктатору Владимиру Путину придется уже в марте 2023 года проводить новую мобилизацию – для того, чтобы довести численность своей оккупационной армии до полумиллиона человек. Такое мнение в колонке для Главреда высказал Олег Соскин - директор Института трансформации общества, экономист и политолог.

"Путину придется проводить новую мобилизацию в России уже в марте, чтобы набрать, как минимум, полмиллиона человек. А это может привести к внутренним столкновениям в России, потому что напряжение в российском обществе и так велико. Россия не может достичь успеха на фронте, но Путин может уничтожить украинскую экономику и наши города, а вот украинскую армию он уничтожить не в силах. Таков парадокс: каждый российский удар по украинским городам лишь поднимает градус украинской ярости", - говорит он.

Как считает Соскин, в 2023 году экономика страны-агрессора столкнется с еще большими проблемами.

"При этом в России падает экономика, ведь все эти люди были в народном хозяйстве, плюс несколько миллионов россиян уехало из страны. Таким образом, в РФ происходит обвал денежной системы. Даже нефть Путин сегодня вынужден продавать за 40 с чем-то долларов за баррель, то есть почти по себестоимости", − говорит он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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