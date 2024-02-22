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"Помешанный сукин сын": Байден резко высказался о Путине, также досталось и Трампу

Анна Ярославская
22 февраля 2024, 09:27
Президент США считает, что мир не должен забывать об угрозе ядерного конфликта.
Трамп, Путин, Байден
Байден резко высказался о Путине и Трампе / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНИАН, сайт Кремля

Президент США Джо Байден резко высказался в адрес российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома назвал хозяина Кремля "помешанным сукиным сыном".

"У нас есть помешанный сукин сын, этот парень, Путин. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал Байден во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско, сообщает CNN.

Байден также раскритиковал комментарии бывшего президента США Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

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Президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал присутствующим, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен в тюрьму".

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется", – сказал Байден, по словам журналистов, присутствующих в зале.

Как Трамп прокомментировал смерть Навального

45-й президент США Дональд Трамп, комментируя смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме, намекнул, что его тоже "преследуют" в собственной стране.

По его словам, смерть Навального "заставила его все больше и больше осознавать, что происходит в США", передает Politico.

"Это медленный, но устойчивый прогресс, в котором кривые, радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

У Путина есть компромат на Трампа?

Отметим, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что российский диктатор Путин имеет какие-то рычаги влияния на Трампа.

Пелоси отметила, что Трампу потребовалось три дня, чтобы отреагировать на смерть российского оппозиционного политика Алексей Навального в колонии. Кроме того, в своем высказывании бывший американский президент не осудил Путина. По словам экс-спикера Палаты представителей, это заявление было "ниже человеческого достоинства".

"Что он (Путин) имеет на Дональда Трампа, что он должен постоянно угождать Путину", — сказала Пелоси в эфире MSNBC.

Она подчеркнула, что у нее нет информации о том, каким именно образом Путин влияет на Трампа, однако, по ее мнению, это может быть связано со сферой финансов.

Как сообщал Главред, после реакции Трампа на смерть Навального в США заговорили о риске того, что в Республиканской партии есть сторонники российского диктатора Владимира Путина.

В частности, экс-представительница Республиканской партии Лиз Чейни предостерегла от того, чтобы "путинское крыло Республиканской партии не захватило западное крыло Белого дома".

Напомним, издание Financial Times писало о том, что экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

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новости США Дональд Трамп Владимир Путин Алексей Навальный
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