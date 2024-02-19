В США заговорили о "путинском крыле" в Республиканской партии

Экс-представительница Республиканской партии Лиз Чейни прокомментировала реакцию Дональда Трампа на смерть Алексея Навального.

https://glavred.info/world/v-ssha-zagovorili-o-putinskom-kryle-v-respublikanskoy-partii-10542890.html Ссылка скопирована

Лиз Чейни раскритиковала Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

После реакции экс-президента США Дональда Трампа на смерть российского оппозиционера Алексея Навального в США заговорили о риске того, что в Республиканской партии есть сторонники российского диктатора Владимира Путина.

Экс-представительница Республиканской партии Лиз Чейни предостерегла от того, чтобы "путинское крыло Республиканской партии не захватило западное крыло Белого дома", передает CNN.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - сказала Чейни. видео дня

Как Байден и Трамп отреагировали на смерть Навального

Реакции президента США Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на смерть заключенного российского оппозиционера кардинально отличались.

В частности, Байден решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".

"Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть", - сказал он.

В то же время Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

Скандальные заявления Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".

Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным и случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.

Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Издание Financial Times писало о том, что экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.