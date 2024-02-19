В США заговорили о "путинском крыле" в Республиканской партии

После реакции экс-президента США Дональда Трампа на смерть российского оппозиционера Алексея Навального в США заговорили о риске того, что в Республиканской партии есть сторонники российского диктатора Владимира Путина.
Экс-представительница Республиканской партии Лиз Чейни предостерегла от того, чтобы "путинское крыло Республиканской партии не захватило западное крыло Белого дома", передает CNN.
"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - сказала Чейни.видео дня
Как Байден и Трамп отреагировали на смерть Навального
Реакции президента США Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на смерть заключенного российского оппозиционера кардинально отличались.
В частности, Байден решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".
"Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть", - сказал он.
В то же время Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.
Скандальные заявления Дональда Трампа
45-й президент США Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".
Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным и случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.
Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
Издание Financial Times писало о том, что экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.
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